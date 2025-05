La Maddalena, 17enne ancora in coma dopo l’incidente

Il giovane Raoul è ancora ricoverato in coma dopo l’incidente a La Maddalena.

E’ ancora grave Raoul, il 17enne rimasto coinvolto in un incidente stradale il 18 maggio scorso a La Maddalena. Circondato dall’affetto e dalla costante presenza dei genitori, dei fratelli, della sorella e della fidanzata, il giovane è ancora ricoverato in coma farmacologico presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni di salute sono stazionarie ma, purtroppo, ancora serie. I sanitari hanno fatto sapere che è ancora presto per sciogliere la prognosi per via di un grosso ematoma cerebrale presente. Intanto, da La Maddalena i compagni di squadra del ragazzo, che milita nel settore del calcio, accompagnato da un grande “FORZA RAOUL” fanno sentire la loro vicinanza e gli inviano un affettuoso saluto. Attendono con trepidazione la sua guarigione ed il suo ritorno in squadra.

