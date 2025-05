Novamarine supporta il “Southern Wind RendezVous and Trophy”

Novamarine S.p.A, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia che supporterà in qualità di sponsor l’evento “Southern Wind RendezVous and Trophy”, che si terrà all’interno della “Giorgio Armani Superyacht Regatta”, in programma a Porto Cervo dal 27 al 31 maggio 2025.

La Regatta, giunta alla diciottesima edizione e organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Giorgio Armani, è aperta a imbarcazioni con lunghezza minima di 80 piedi e multiscafi di almeno 50 piedi e rappresenta un’occasione di incontro per tutti gli appassionati di vela e del lusso che vogliono godere di spettacolari veleggiate e di momenti conviviali allestiti a terra. Come da tradizione, la manifestazione vedrà svolgersi al suo interno il “Southern Wind Rendez-Vous”, alla sua diciannovesima edizione, che riunisce proprietari e appassionati di yacht Southern Wind con l’obiettivo di partecipare a regate amichevoli e condividere l’esperienza in mare.

In questa edizione in particolare, il “Southern Wind Rendezvous and Trophy” ha riscosso grande successo tra gli armatori e un numero record di registrazioni, 12 barche Southern Wind tra gli 82 e i 108 piedi. Il totale delle barche iscritte alla “Giorgio Armani Superyacht Regatta” è di 16.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: “Crediamo che sia importante costruire momenti conviviali per gli appassionati di nautica. Il mercato della nautica di lusso in particolare, in cui opera Novamarine, è fatto da armatori che condividono un grande amore per il mare e le belle imbarcazioni. È importante per noi produttori e artigiani impegnarci per dare loro spazi e opportunità per vivere momenti indimenticabili a bordo delle imbarcazioni che abbiamo progettato per loro. La splendida cornice di Porto Cervo si presta perfettamente allo scopo, e ci permette anche, in una rassegna del genere, di valorizzare la bellezza della nostra terra, la Sardegna”.

Il programma della Regatta prevede la registrazione il 27 maggio 2025 e quattro giorni di gara, dal 28 al 31 maggio. Parallelamente con la stessa scansione si svolgerà anche il Southern Wind Rendez-Vous. Per quanto riguarda, invece, il programma di eventi a terra, inizierà il 27 maggio alle 19.30 con un Welcome Cocktail presso la terrazza dello Yacht Club. Dal 28 al 31, poi, è prevista ogni giorno la colazione insieme presso Piazza Azzurra al Giorgio Armani Pop Up, mentre la sera del 30 maggio dalle 19.30 alle 22 è previsto un beach party al tramonto aperto a tutti i partecipanti. Chiuderà la rassegna la premiazione dalle 17 alle 18 presso il Regatta Village in Piazza Azzurra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui