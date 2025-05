È in coma il 17enne caduto in motorino a La Maddalena

Sono ancora molto gravi le condizioni del 17enne che domenica 18 maggio ha avuto un incidente stradale a La Maddalena. Quella notte, intorno alle ore 1.30, il giovane studente maddalenino Raoul, alla guida del suo motociclo stava percorrendo il rettilineo di via Ammiraglio Mirabello. Stava viaggiando direzione centro città quando, all’altezza dell’ex Ospedale Militare, avrebbe avuto un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Conseguentemente ha invaso la corsia opposta andando a sbattere, inizialmente, contro la recinzione di un cantiere stradale, per poi impattare violentemente contro il suolo. Nel violento impatto ha subito un forte trauma cranico-facciale. Prontamente soccorso dal personale del 118, vista la gravità della situazione, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza presso il Santissima Annunziata di Sassari, dove è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

È stato sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia plastica al viso. Sono in programma ulteriori interventi chirurgici che saranno eseguiti appena le condizioni di salute del paziente lo consentiranno.

Attualmente si trova in coma farmacologico e sotto stretta osservazione; è stabile ma le sue condizioni permangono, purtroppo, ancora molto gravi e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica del sinistro anche per verificare eventuali responsabilità a carico di terzi.

