L’incidente ieri pomeriggio.

Incidente sul lavoro per un 21enne che ieri pomeriggio a Olbia si è infortunato gravemente in un’azienda della zona industriale.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane è stato colpito da una pesante sbarra in ferro ed è stato soccorso prima dai colleghi e poi dal 118 che l’ha trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Il giovane ha riportato delle fratture al cranio e alla mandibola ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove dovrà subire un intervento. Al momento sono ancora in corso anche le verifiche per accertare le cause dell’incidente e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.

(Visited 2.136 times, 2.136 visits today)