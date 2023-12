Schianto in moto contro un albero, 48enne muore a Olbia

Con la moto contro un albero, incidente mortale a Olbia

Incidente mortale in serata a Olbia: con la moto finisce contro un albero, Mario Dettori muore a 48 anni in via Roma. Tragedia nella serata di Santo Stefano nel cuore di Olbia. L’uomo, di 48 anni, stava percorrendo via Roma in sella alla sua moto quando ha perso il controllo, per motivi ancora da chiarire.

L’urto col marciapiede e un albero è stato fatale. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti, ma le condizioni del motociclista sono sembrate subito gravissime. Immediato il trasferimento al Pronto soccorso dove i medici hanno provato a salvarlo. Le conseguenze dell’impatto sono state però fatali e per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui