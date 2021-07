L’incidente a La Maddalena.

Incidente stradale, questo pomeriggio, intorno alle 16,15, a La Maddalena in via Guglielmo Oberdan. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati una moto ed un camper. Il conducente del ciclomotore è stato trasportato all’ospedale Paolo Merlo dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Stando alle prime informazioni non risulta grave. Sul posto è intervenuta la squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco, che si è occupata di mettere in sicurezza i mezzi e la zona interessata. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

