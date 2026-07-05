Il treno potrebbe collegare Olbia con Cagliari in meno di tre ore

Nei prossimi giorni il primo test per il collegamento col treno veloce tra Olbia e Cagliari, ancora incertezza sulla durata. Si rincorrono le voci sui tempi, ma a dare una stima realistica ci pensa il deputato Salvatore “Sasso” Deidda: l’obiettivo è 2 ore e 40 minuti. Proprio mentre parte il collegamento aereo arriva il tentativo di accorciare le distanze sulla strada ferrata tra le due principali porte della Sardegna. La linea che va dal capoluogo sardo a quello gallurese permette di azzardare un po’ di più rispetto a quella che arriva fino a Sassari. Tutta la zona di Macomer e l’altipiano di Campeda non consente ai treni di raggiungere le velocità sperate che servirebbero per abbattere i tempi sulla linea Cagliari-Sassari.

Le parole del deputato Deidda

“La notizia della prova di tenuta della rete ferroviaria da Cagliari a Olbia è la dimostrazione concreta del buon lavoro svolto in questi anni. Certifica che l’inversione di tendenza negli investimenti e nello sblocco dei cantieri è una realtà anche nella nostra isola”. Da presidente della Commissione Trasporti della Camera, il deputato Fdi Deidda esulta per questo passaggio chiave. “Grazie al prezioso lavoro del personale Rfi gruppo Ferrovie questa corsa prova metterà in evidenza l’efficacia di tutti gli interventi effettuati ultimamente. L’obiettivo? Collegare Cagliari e Olbia in sole 2 ore e 40 minuti, con 3-4 fermate intermedie. Un traguardo atteso da tempo da tutti i sardi”.

“Ma non ci accontentiamo – aggiunge il meloniano cagliaritano -. Continuiamo a lavorare in Parlamento con Rfi per il futuro. Ho ribadito, insieme agli altri deputati sardi di Fratelli d’Italia Francesco Mura, Gianni Lampis e Barbara Polo la necessità di programmare già oggi gli investimenti per superare definitivamente il gap infrastrutturale che anche il Cnel e l’Europa ci segnalano. La Sardegna riparte, sui binari giusti!”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui