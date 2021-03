L’incidente al bivio per Marinella.

Giornata impegnativa oggi sulle strade della Gallura. Dopo l’auto ribaltata sulla Olbia-Golfo Aranci e lo scontro al bivio di Priatu un altro incidente è avvenuto intorno alle 13 a Olbia, all’altezza del bivio per Marinella.

Un’auto è uscita di strada cappottandosi in mezzo alla vegetazione. Anche in questo caso è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia che ha provveduto a mettere in sicurezza il luogo interessato dall’incidente. Sul posto anche la polizia locale di Olbia e carabinieri di Golfo Aranci per i rilievi dell’incidente.

