Autocarro contro moto, tragedia sfiorata a Olbia

Incidente stradale alle porte della zona industriale di Olbia.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi a Olbia per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autocarro e un motociclo. Il sinistro si è verificato all’interno della rotonda Europa, uno degli snodi viari più frequentati del traffico cittadino.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione mentre impegnavano la rotatoria. Nonostante il forte spavento per le persone coinvolte e l’impatto tra i mezzi, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità, che ha subito soltanto lievi rallentamenti durante le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata.

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