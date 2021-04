L’incidente a Olbia intorno alle 12 e 30.

Incidente introna alle 12 e 30 sulla statale 125 a Olbia nei pressi dell’ospedale Mater. Per cause in corso di accertamento, forse dovute alla pioggia che ha reso l’asfalto scivoloso, un camion compattatore dei rifiuti urbani si è ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha messo in sicurezza la zona dell’incidente. Fortunatamente non si registrano feriti. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.

