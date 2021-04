La decisione del Tar della Sardegna.

Dopo più di 6 mesi di fermo la nave Alan Kurdi può lasciare il porto di Olbia. La decisione arriva dal Tar della Sardegna che consente alla nave di lasciare il porto gallurese alla volta della Spagna per sottoporre l’imbarcazione ai lavori di ispezione e manutenzione biennali programmati.

La nave, arrivata a Olbia nel settembre dello scorso anno con 125 migranti, era stata sottoposta successivamente a fermo amministrativo per alcune irregolarità che erano già state riscontrate nel porto di Palermo, ma che non erano state sistemate o comunque non avevano risolto le criticità legate alla sicurezza. Dopo la decisione del Tar il 3 novembre si terrà il processo sulla legittimità del sequestro.

(Visited 121 times, 121 visits today)