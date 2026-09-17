Camion perde un carico d’uva a Olbia: due ore di bonifica e traffico a rilento

Singolare incidente stradale a Olbia.

Singolare incidente stradale a Olbia, dove sulla strada statale 729, presso lo svincolo dell’aeroporto di Olbia, un camion ha perso un grosso carico di uva. Sul posto i vigili del Fuoco di Olbia che intorno alle 11.30. La squadra, anche con un’autobotte giunta in supporto dal distaccamento cittadino, ha lavorato circa due ore per bonificare la strada e renderla nuovamente sicura. Durante le operazioni il traffico ha subìto rallentamenti. Sul posto anche Anas e Polizia Stradale