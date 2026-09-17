Finalmente Sant’Antonio di Gallura ha un Cap esclusivo

Sant’Antonio di Gallura compie un passo verso la modernizzazione dei servizi postali: addio al codice condiviso, il Cap diventa 07055. A partire da lunedì, il paese abbandona ufficialmente il vecchio codice numerico condiviso con altre realtà locali per adottare una sequenza numerica esclusiva che identifica in modo inequivocabile il territorio comunale. Il Cap nuovo è 07055.

Fino a questo momento, cittadini e attività commerciali hanno utilizzato il codice 07030, condiviso insieme ad altri tredici Comuni

. Questa promiscuità numerica ha spesso generato rallentamenti nella gestione della corrispondenza e nella catalogazione dei dati territoriali. L’attribuzione del nuovo codice postale risolve definitivamente questa criticità, garantendo una postalizzazione più rapida, precisa ed efficiente per residenti, imprese e operatori economici.

Per agevolare il passaggio al nuovo sistema e consentire a enti, pubbliche amministrazioni e privati di aggiornare i propri database, le istituzioni locali hanno previsto una fase di transizione graduale. Il vecchio CAP resterà infatti pienamente utilizzabile per un periodo di dodici mesi, assicurando la corretta ricezione di lettere, pacchi e documenti durante tutto il periodo di adeguamento burocratico e informatico. Sant’Antonio si appresta così a vivere una svolta logistica destinata a semplificare la vita quotidiana di tutti i cittadini e a migliorare i collegamenti con il resto d’Italia.

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