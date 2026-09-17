Loiri Porto San Paolo, ecco 15 strisce pedonali rialzate

Sicurezza sulle strisce pedonali a Loiri Porto San Paolo

Realizzati i primi 15 attraversamenti con le strisce pedonali rialzate previsti dal programma dell’Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza della viabilità e garantire una maggiore tutela ai pedoni all’interno dei centri abitati.

“Gli interventi hanno interessato i centri di Loiri, Porto San Paolo, Azzanì, Vaccileddi, Montelittu e Trudda, coinvolgendo sia la viabilità comunale sia le strade provinciali che attraversano i centri abitati.

La realizzazione degli attraversamenti rialzati risponde a un duplice obiettivo: rendere più visibili e sicuri i punti di attraversamento pedonale e favorire la riduzione della velocità dei veicoli, soprattutto nei tratti caratterizzati dalla presenza di abitazioni, attività, servizi e da una maggiore presenza di pedoni”.

Il sindaco Francesco Lai

“La sicurezza stradale è uno degli aspetti sui quali stiamo investendo con maggiore attenzione – afferma il sindaco Francesco Lai –. Abbiamo scelto di partire dai centri abitati, dove spesso le strade comunali e provinciali diventano anche spazi di vita quotidiana per i cittadini. Un attraversamento rialzato non è soltanto un’opera sulla strada: è uno strumento concreto per favorire il rallentamento dei veicoli e rendere più sicuro chi attraversa a piedi“.

LEGGI ANCHE: Nuovi attraversamenti rialzati a Loiri Porto San Paolo

“I primi 15 interventi rappresentano soltanto il primo step di un programma più ampio. L’Amministrazione comunale ha infatti previsto una seconda fase di interventi, che porterà alla realizzazione di nuovi attraversamenti nel centro abitato di Enas e a ulteriori interventi di implementazione e completamento a Montelittu e Trudda.

“Il nostro obiettivo – conclude il sindaco – è proseguire progressivamente in tutti i centri del territorio, intervenendo nei punti in cui è maggiormente necessario migliorare la sicurezza. Vogliamo che chi vive nei nostri paesi, chi li attraversa e soprattutto chi si muove a piedi possa farlo con maggiore tranquillità”.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di messa in sicurezza della viabilità urbana e di moderazione della velocità, con particolare attenzione alla protezione degli utenti più vulnerabili della strada”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui