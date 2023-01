Incidente a Olbia tra un’auto e un mezzo della De Vizia

Un lavoratore della De Vizia di Olbia è finito in ospedale dopo un incidente tra il suo mezzo per la raccolta di rifiuti e un’auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco, verso le 10.30 in via Ogliastra, per l’incidente stradale tra un’auto e un quadriciclo che si occupa della raccolta differenziata di Olbia.

Con l’urto il mezzo di servizio si è ribaltato su un lato e ad avere la peggio è stato l’operaio della De Vizia che era alla guida. Mentre i vigili del fuoco si occupavano della messa in sicurezza della strada, i volontari del 118 hanno trasportato il ferito in ospedale per accertamenti.

