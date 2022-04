Il prezzo del biglietto aereo per Olbia.

Per prenotare un biglietto aereo e venire a Olbia per Pasqua ci vogliono più di 600 euro. I prezzi folli sono quelli relativi alla compagnia aerea Volotea con partenza da Milano e Roma per raggiungere l’aeroporto Costa Smeralda.

Per comprare, ad esempio, un biglietto per il 15 o il 16 aprile la compagnia spagnola chiede ai non residenti 338 euro per la sola andata, costo che poi va a sommarsi a quello del ritorno e a tutte le opzioni accessorie da aggiungere al momento della prenotazione del volo. Prezzi che cominciano a lievitare dalla settimana del 14 aprile fino a mercoledì 20.

Se poi si aggiungono i posti desiderati, l’imbarco prioritario, un bagaglio da 10 chili e l’assicurazione di viaggio si arriva anche a pagare quasi 800 euro, ovvero anche più di una traversata oltre oceano. Costi, riservati a un solo adulto, che lievitano ancora per le famiglie, impensabili, quindi, per chi non dispone di molte risorse economiche e vorrebbe passare la Pasqua dai propri parenti in Sardegna o per visitare l’Isola.