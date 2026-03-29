Scontro tra auto e moto a Olbia, grave un motociclista

Violento incidente a Olbia.

Un brutto incidente è accaduto questa notte alla periferia di Olbia. Stando alle prime informazioni, in via Silvio Pellico, all’incrocio con via Fratelli Cairoli, un’auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il motociclista, che è finito in codice giallo.

In corso gli accertamenti sulle cause del sinistro stradale, dove all’arrivo della polizia locale erano presenti solo il conducente e il passeggero dell’auto. Il motociclista è stato invece rintracciato al pronto soccorso di Olbia. Il medico sta valutando il trasferimento a Sassari presso reparto dedicato. Il soggetto non è stato in grado di rendere dichiarazioni.

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