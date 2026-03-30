Il processo per l’omicidio Paez a Olbia entra nel vivo.

Prosegue davanti alla Corte d’Assise di Sassari il processo per l’omicidio di Miguel Angel Paez, ex cuoco argentino morto dopo mesi di ricovero. L’uomo aveva subito un violento pestaggio nella sua abitazione di Olbia, in via Marche, nel febbraio 2024.

Nel corso dell’ultima udienza, i giudici hanno esaminato alcuni filmati acquisiti durante le indagini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate nella zona, avrebbero ripreso gli aggressori nei momenti ritenuti rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Le immagini e le indagini sull’omicidio Paez a Olbia.

Gli investigatori hanno illustrato in aula gli accertamenti svolti sui tabulati telefonici, sui messaggi e sui movimenti registrati nei giorni successivi al pestaggio. Le attività investigative hanno incluso anche analisi tecniche sui dispositivi in uso agli imputati.

I carabinieri hanno raccolto elementi utili attraverso intercettazioni, trojan e verifiche sui cellulari. La Corte ha inoltre disposto una perizia per la trascrizione delle conversazioni, ritenute rilevanti ai fini del processo.

Secondo la ricostruzione accusatoria, gli imputati sarebbero entrati nell’abitazione della vittima e avrebbero agito con violenza, lasciando l’uomo in condizioni gravissime. Paez venne trovato due giorni dopo dai vicini, ferito e privo di assistenza.

Le accuse contestate agli imputati.

Il procedimento riguarda tre imputati: Michael Brundu, 24 anni, di Tempio, Alex Russo, 22 anni, e Giuliano Petta, 54 anni, entrambi di Olbia. I tre devono rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato dall’uso di sevizie e dalla crudeltà.

A carico di Brundu viene contestato anche un episodio di rapina avvenuto pochi giorni prima del pestaggio. Secondo l’accusa, il 23 gennaio 2024 avrebbe sottratto denaro alla vittima minacciandola con un’arma.

Un secondo episodio risalirebbe al 27 gennaio, quando Brundu e Petta avrebbero portato via il portafoglio della vittima con carte di pagamento. Per questi fatti, entrambi devono rispondere anche di furto.

Il calendario del processo per l’omicidio Paez a Olbia.

Come scrive La Nuova Sardegna, la Corte ha fissato le prossime udienze per proseguire l’istruttoria. Il 16 giugno verrà esaminato il perito incaricato delle trascrizioni, mentre il 21 luglio verranno ascoltati altri testimoni coinvolti nelle indagini.

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