I vigili del fuoco di Olbia soccorrono due giovani a Monte Nieddu e passano la notte con loro

I vigili del fuoco di Olbia sono stati costretti a passare la notte all’aperto perché hanno soccorso due dispersi, ma erano troppo stanchi per camminare. L’escursione di due giovani si è rivelata più complicata del previsto: si sono persi e per le ricerche c’è stata una grande mobilitazione. Ieri sera i due sono stati rintracciati nella zona di Monte Nieddu a Padru, lontano dal centro abitato e dalle strade. Una squadra di vigili del fuoco li ha raggiunti dopo un lungo percorso ai piedi tra le frasche, per riportarli alle loro auto. Una vola lì si sono resi conto che i due erano particolarmente stanchi e, siccome erano in pantaloncini corti, presentavano vari graffi sulle gambe.

Dopo averli accuditi e rifocillati, i vigili del fuoco si sono divisi: due di loro hanno deciso di non rientrare dalle rispettive famiglie, ma di passare la notte coi giovani. Li hanno tranquillizzati, ma è facile penare che abbiano spiegato loro quanti rischi e impegni comportino le imprudenze. Ieri in zona c’erano sette vigili del fuoco e i carabinieri, mentre oggi è arrivata la parte più impegnative e costosa del salvataggio. Per riportare nella civiltà i due dispersi di Monte Nieddu è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco, che li ha presi con sé e portati all’aeroporto Costa Smeralda. Dopo lo spavento per essersi persi e il confort dell’assistenza notturna dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, le loro condizioni di salute sono buone.