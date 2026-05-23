Incidente a Olbia, scontro fra due auto: cosa è successo

L’incidente a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato a Olbia, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro laterale all’incrocio tra via Ruanda e via Canada. Secondo quanto ricostruito, l’impatto è avvenuto in prossimità dell’intersezione, rendendo necessario l’intervento degli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità nella zona.

Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità e non risultano persone ferite. Gli accertamenti sono stati avviati per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

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