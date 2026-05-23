La riqualificazione di via San Simplicio a Olbia punta a migliorare sicurezza e decoro eliminando i parcheggi.

Un intervento di riqualificazione interessa via San Simplicio a Olbia, dove il Comune ha avviato lavori per modificare l’assetto urbano della strada. L’obiettivo dichiarato è migliorare il decoro e aumentare la sicurezza, intervenendo su uno dei collegamenti più frequentati dell’area.

Nel tratto compreso tra la basilica di San Simplicio e l’incrocio con via D’Annunzio, sono già comparse le prime fioriere al posto degli stalli di sosta. Questa soluzione rappresenta una fase iniziale dell’intervento, che prevede una trasformazione più ampia della strada.

Il progetto di riqualificazione.

L’amministrazione comunale ha programmato due azioni principali. In una prima fase viene eliminata la sosta lungo i lati della carreggiata, con il posizionamento di fioriere che contribuiscono a delimitare gli spazi e a migliorare l’aspetto complessivo della via.

Contestualmente vengono realizzati nuovi percorsi pedonali protetti e vengono introdotti dissuasori in corrispondenza degli attraversamenti, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza per chi si muove a piedi.

In una seconda fase, le fioriere verranno rimosse per lasciare spazio all’allargamento dei marciapiedi. L’intervento interesserà anche l’area dell’incrocio con via Gabriele D’Annunzio, dove è prevista la piantumazione di piante idonee.

Il ruolo della via e le criticità.

Via San Simplicio rappresenta un collegamento importante per raggiungere la basilica, punto di riferimento per la città e area caratterizzata da un flusso costante di visitatori durante tutto l’anno. L’attuale configurazione, orientata principalmente al traffico veicolare, ha mostrato limiti nella qualità dello spazio pubblico, con note situazioni di degrado, e nella valorizzazione del contesto.

Il progetto nasce proprio per intervenire su queste criticità e per rendere la strada più adatta alla mobilità pedonale. L’iniziativa è stata inserita in una delibera proposta dall’assessore ai Lavori pubblici Antonella Sciola, che punta a riorganizzare gli spazi urbani lungo questo asse cittadino.

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