Scontro tra auto e moto, l’incidente nel centro di Olbia

Un incidente si è verificato nel centro di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 18 maggio, in via Gabriele D’Annunzio a Olbia, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Il motociclista è caduto sull’asfalto a seguito dell’impatto, senza tuttavia riportare lesioni tali da rendere necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia, impegnati nei rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dello scontro e a gestire la viabilità nella zona interessata. L’area è stata presidiata per consentire le operazioni di accertamento e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti.

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