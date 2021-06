Incidente a Olbia, un tir si ribalta alla rotonda della zona industriale

L’incidente a Olbia.

Incidente nel tardo pomeriggio sulla rotatoria Europa, all’ingresso della zona industriale di Olbia. Per cause ancora in corso di accertamento un tir della Bartolini si è ribaltato sulla carreggiata.

I vigili del fuoco di Olbia e Arzachena hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente. Violento l’impatto che ha squarciato il cassone del mezzo pesante facendo uscire parte della merce che trasportava.

Nonostante lo spavento il conducente ha riportato solo qualche lieve ferita ed è stato traportato dal personale del 118 all’ospedale di Olbia. Sul posto presente anche la polizia locale di Olbia per rilievi e viabilità.

