L’incidente sulla statale 125.

Incidente poco dopo la mezzanotte sulla statale 125 alle porte di Olbia all’altezza del ex Highlanders. Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco distaccamento di Olbia che ha provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e collaborato coi sanitari del 118.

Le due autovetture, una Peugeot condotta da un giovane ragazzo e una Renault Captur, sulla quale viaggiava una famiglia con quattro persone a bordo, viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate semi frontali in mezzo alla curva.

A seguito dell’impatto e per accertamenti il conducente della Peugeot ed entrambi i coniugi della Renault sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con l’ausilio di diverse ambulanze del 118. I rilievi per stabilire le cause e la dinamica sono stati effettuati dalla polizia municipale di Olbia, presenti sul posto anche i carabinieri. La strada è rimasta bloccata per diverse ore per per permette la rimozione delle vetture e la pulizia della sede stradale.

