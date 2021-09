Vaccini in Sardegna, raggiunto il milione di persone immunizzate

Prosegue la campagna vaccinale in Sardegna.

Importante risultato per la Sardegna nella campagna vaccinale: l’Isola ieri ha infatti tagliato il traguardo di 1 milione di persone immunizzate. Secondo il report del Governo infatti sull’Isola il più del 67% dei sardi ha ricevuto la doppia dose, o la monodose nel caso dei vaccini di Johnson & Johnson.

Dopo questo traguardo si procede spediti verso l’obbiettivo dell’immunità di gregge fissato per fine settembre. Anche in Gallura per coinvolgere più persone possibili l’Assl di Olbia ha programmato degli open day vaccinali. Si parte domani da Tempio, al teatro Tenda da domani 4 settembre 2021, dalle ore 8 alle 13.30, è rivolta a tutti i residenti nel distretto di Tempio dai 12 anni compiuti. Successivamente invece sarà il turno di Olbia.

