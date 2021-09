Nuovi lampioni a La Maddalena.

Nuovi lampioni a La Maddalena. L’amministrazione comunale ha voluto dare una svolta “green” per l’illuminazione pubblica, optando per la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altri a basso consumo.

Attraverso il Decreto Crescita, il Comune ha ricevuto 90mila euro per il miglioramento energetico dell’isola, sopratutto in alcune vie del centro storico. Soddisfatto è il delegato alle Manutenzioni Luca Falchi.

“Siamo felici di poter finalmente risolvere un problema che si protrae per anni in alcune zone – afferma – siamo ben consapevoli della situazione in cui verte tutta l’illuminazione pubblica della nostra isola, questo, in ordine di tempo, è già il terzo intervento importante, oltre a quelli ordinari, che effettuiamo, a tal fine è importante ribadire che si sta lavorando alacremente verso una risoluzione definitiva. Ricevo quotidianamente segnalazioni dei cittadini, che ringrazio per la collaborazione, e ricordo che il canale ufficiale per continuare ad aiutarci è la mail dell’ufficio Urp del municipio”.

(Visited 58 times, 58 visits today)