Grave incidente sulla Olbia-Sassari.

Intorno alle 17 si è verificato un grave incidente stradale sulla strada a quattro corsie Olbia-Sassari, nel tratto che porta a Sassari, all’altezza del bivio per Madonna di Castro, nel territorio di Oschiri. Non è ancora chiara la causa dell’incidente, ma un’automobile Volkswagen Tiguan che viaggiava in direzione Sassari è andata a sbattere contro un’autocisterna.

Il conducente del suv, un uomo di 42 anni di Sassari, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. È stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Sassari. Non sono state segnalate fuoriuscite di carburante dall’autocisterna e il camionista non ha riportato ferite. A causa dell’incidente, il traffico è stato rallentato per diverse ore. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri.

