Premio Vittorio Inzaina, boom di iscrizioni di giovani cantanti a Telti

La prima edizione del Premio Vittorio Inzaina è un successo.

Le iscrizioni al concorso canoro “ Premio Vittorio Inzaina” arrivano, con grande soddisfazione del direttore artistico M° Giovanni Budroni e del Comune di Telti, promotore dell’iniziativa a favore di tanti giovani talenti. sardi. Gli interessati possono iscriversi entro il 25 agosto tramite il link e le indicazioni fornite dal sito del comune.

È importante leggere attentamente il regolamento e rispettare i termini per l’invio delle canzoni, che devono essere in formato mp3 e inviate all’indirizzo email protocollo@comune.telti.ot.it. I brani possono essere sia editi che inediti, ma nel caso di quest’ultimi non devono essere stati incisi o divulgati su piattaforme musicali o social. Il concorso offre la possibilità ai partecipanti di essere ascoltati e giudicati da esperti del settore, con l’opportunità di vincere due borse di studio del valore di €500 ciascuna, destinate ai primi classificati nella sezione editi e inediti. Inoltre, i vincitori avranno la possibilità di produrre un CD o, come alternativa, un brano su una piattaforma online.

