Incidente a Olbia, 56enne perde il controllo dell’auto e muore

L’incidente mortale a Olbia.

Questa mattina si è verificata una tragedia sulla strada statale 125 all’uscita di Olbia, dove un uomo di 56 anni ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un muro. Al momento le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, ma si suppone che il conducente possa essere stato colpito da un malore improvviso, che gli ha impedito di mantenere il controllo del veicolo.

Nell’impatto l’airbag non si è aperto e l’uomo è morto sul colpo. Sul posto, poco prima delle 9, sono giunti gli operatori del 118, con un’ambulanza base e una medicalizzata, che hanno tentato di rianimare il 56enne per un’ora, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani. La polizia locale ha coordinato il traffico lungo la statale, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo dell’incidente.

