Multato un autolavaggio a Olbia.

Il gestore di un autolavaggio a Olbia è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sanzionato dalla Guardia Costiera per aver effettuato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura senza l’autorizzazione richiesta e per non aver mantenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti.

Dopo aver effettuato ispezioni, i militari hanno scoperto che il gestore non aveva rinnovato l’autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali, che era scaduta da oltre un anno, e che non aveva un registro per annotare la produzione e il corretto smaltimento dei fanghi e dei rifiuti prodotti. La polizia giudiziaria ha emesso una prescrizione per regolarizzare la situazione entro 45 giorni, insieme al pagamento di una somma di 2.500 euro in sede amministrativa, che consentirà l’estinzione immediata del reato. Il gestore dovrà anche pagare una sanzione amministrativa di 5.166 euro per non aver tenuto il registro di carico e scarico rifiuti.

