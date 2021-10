Imbocca la statale contromano e si schianta contro un’auto, un morto e un ferito grave

Il terribile incidente ieri sera.

Uno schianto tremendo quello avvenuto tra due auto ieri sera sulla statale 554 Bis nel comune di Quartu e dove ha perso la vita un 35enne di Villagrande Strisaili. L’altro conducente, un 45enne di Villasimius, è invece stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Dalla ricostruzione la vittima, a bordo di un’Alfa Romeo 147 avrebbe imboccato la statale in contromano, schiantandosi poi frontalmente contro una Fiat Punto. Purtroppo per il 35enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. ancora da chiarire esattamente da dove sia entrato in statale il giovane, e quanti chilometri abbia fatto contromano.Prima de drammatico incidente infatti, sono arrivate diverse segnalazioni da parte degli altri automobilisti riusciti a schivarlo.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per i rilievi volti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.