Incidente sulla Sassari-Olbia, traffico bloccato al bivio per Monti

Auto contro lo spartitraffico della Sassari-Olbia all’altezza di Monti

Incidente sulla Sassari-Olbia all’altezza di Monti con pesanti ripercussioni sul traffico della prima domenica di agosto. Per cause ancora da chiarire un’auto è finita contro lo spartitraffico centrale mentre viaggiava da ovest verso est. Lo scontro è avvenuto poco prima dello svincolo per Monti e non ci sarebbero altre auto coinvolte.

Un ferito ha avuto bisogno di soccorsi e il traffico è rimasto bloccato. In pochi attimi si è creata una lunga coda in quell’arteria molte frequentata in entrambi i sensi di marcia.

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