Salmo travolto dalle polemiche per il suo video sul cancro alla pelle

Salmo pubblica un video sul cancro alla pelle e scatena un putiferio, nel frattempo esce il nuovo pezzo

Salmo interviene sulla polemica delle creme solari e del cancro alla pelle, con un video che scatena un putiferio. Di sicuro non è una coincidenza che nel frattempo stia pubblicando un pezzo del suo nuovo album. L’artista olbiese ha sempre usato questi trucchi, attirare l’attenzione su di sé in qualunque modo mentre poi sforna barre e pezzi. Tra il Lebonski Park e le altre date del tour, prima ha pubblicato il brano “All in” e poi un video su TikTok dal suo letto in cui scatena un vespaio. Dopo le polemiche sulla dottoressa Debora Rasio che sostiene che le creme solari possano essere la causa di tumori Pisciottu dice la sua. Il tono serio lascia sospettare che si tratti di un video ironico, come speravano tanti fan, ma alla fine non c’è niente che vada in questa direzione. Salmo sembra convinto, di sicuro lo è chi contesta questa sua analisi medica da profano.

La rivelazione di Salmo

“Nell’ultimo periodo ho visto dei reel di una dottoressa della quale non farò il nome – dichiara nel video -, la quale parlava degli effetti devastanti delle creme solari e della pelle esposta al sole. Molti hanno varie teorie, molti dicono che il vero problema del cancro alla pelle sia dovuto al cibo che mangiamo. Purtroppo io come tanti ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle”. Salmo mostra un segno sulla sua faccia e rivela: “Questa è una cicatrice, mi è stato asportato e ora sta ricrescendo“.

Tra i suoi follower c’è una piccola minoranza che sostiene i dubbi che lui ha sollevato, ma gli altri gli vanno tutti contro. “I raggi Uv sono classificati come cancerogeni certi per l’uomo dall’Oms – replica un utente -. Dubitare di questa teoria perché si ha un cancro alla pelle nonostante l’utilizzo della crema solare equivale a dubitare dei danni del fumo se si contrae un tumore ai polmoni da non fumatore“.

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