Incidente a Olbia, scontro tra auto e moto: ferito un motociclista

Ferito un motociclista nell’incidente avvenuto a Olbia.

Un motociclista è rimasto ferito a seguito di uno scontro tra un’auto e il suo mezzo a due ruote, avvenuto in via Barcellona a Olbia, nello spazio stradale antistante la stazione di servizio del distributore Eni. Il conducente della moto, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato preso in carico da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, che ha provveduto al suo trasferimento d’urgenza, con l’assegnazione di un codice arancione di media gravità, verso il Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per gli accertamenti clinici.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti pochi minuti dopo gli agenti della Polizia locale della cittadina gallurese, i quali si sono occupati di effettuare tutti i rilievi di legge necessari a stabilire l’esatta dinamica e ad accertare le rispettive responsabilità dei guidatori coinvolti. Nel corso delle operazioni di soccorso degli operatori sanitari e dei successivi rilievi tecnici da parte degli agenti, la circolazione nella zona ha subìto soltanto dei lievi rallentamenti, senza che si registrassero particolari blocchi o gravi criticità per il flusso automobilistico urbano.

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