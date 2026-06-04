La Gallura si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna della cultura, dell’impegno civile e della valorizzazione delle tradizioni locali. Tra mostre dedicate ai grandi protagonisti della letteratura sarda, iniziative ambientali e appuntamenti che celebrano la musica e il folklore, il territorio offre numerose occasioni per trascorrere il weekend tra scoperta, partecipazione e condivisione.

Da Olbia a Badesi, passando per Berchiddeddu, il calendario degli eventi racconta una Gallura vivace e dinamica, capace di mettere insieme memoria storica, attenzione per l’ambiente e promozione delle proprie radici culturali. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti in programma nei prossimi giorni.

Plastic Free Onlus – Olbia

L’ambiente sarà tra i protagonisti del weekend grazie alla nuova iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, associazione da anni impegnata nella sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento da plastica. L’appuntamento coinvolgerà cittadini, volontari e famiglie in una giornata dedicata alla cura del territorio, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione per rafforzare il senso di comunità e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela del patrimonio naturalistico della Gallura.

“Tributo a Grazia Deledda” – Olbia

Proseguono a Olbia le celebrazioni dedicate a Grazia Deledda, nel centenario del Premio Nobel per la Letteratura assegnato alla scrittrice nuorese nel 1926. Fino all’8 giugno, la Sala Artport dell’Aeroporto Costa Smeralda ospita la mostra “Tributo a Grazia Deledda”, un percorso artistico che mette al centro il tema della spiritualità e dell’identità sarda presenti nell’universo narrativo dell’autrice.

L’esposizione raccoglie le opere dei maestri Alfonso Silba e Pietro Longu, due artisti che attraverso linguaggi differenti propongono una rilettura contemporanea dell’opera deleddiana. La mostra rappresenta una delle iniziative più significative del programma regionale dedicato al centenario del Nobel e offre ai visitatori un’occasione per approfondire il legame tra arte, letteratura e cultura isolana.

Giornata ecologica Plastic Free – Badesi

Anche Badesi aderisce alle iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente con una giornata ecologica che vedrà protagonisti cittadini e volontari impegnati nella pulizia di alcune aree del territorio. Un appuntamento che punta a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema dell’inquinamento e sull’importanza di preservare il patrimonio naturale locale.

La manifestazione assume un valore particolare in una località conosciuta per le sue spiagge e per i suoi paesaggi costieri, che rappresentano una delle principali attrazioni del nord Sardegna. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente. I

Master Class di Giovanni Budroni – Olbia

Sabato 6 giugno il MusMat di Olbia ospiterà la master class del maestro Giovanni Budroni, un appuntamento dedicato alla storia della storica Banda Felicino Mibelli, protagonista della vita culturale cittadina per decenni. L’incontro offrirà un viaggio attraverso il secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, ripercorrendo eventi, personaggi e momenti che hanno segnato il cammino della formazione musicale.

Sarà un’occasione preziosa per riscoprire una pagina importante della memoria collettiva olbiese e comprendere il ruolo che la banda ha avuto nella crescita sociale e culturale della città.

Olevà Folk Festival – Berchiddeddu

La serata di sabato sarà animata dall’Olevà Folk Festival, la prima rassegna folkloristica organizzata dal Gruppo Folk Valle di Olevà. A partire dalle ore 21, Berchiddeddu diventerà il punto di incontro di gruppi folk provenienti da diverse località della Sardegna, che porteranno sul palco costumi tradizionali, balli e musiche capaci di raccontare la storia e l’identità dell’isola.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale sardo e creare un momento di aggregazione per residenti e visitatori. Dopo le esibizioni folkloristiche, la festa proseguirà con i balli in piazza e momenti di intrattenimento aperti a tutti. Tra cultura, ambiente e tradizioni popolari, il weekend in Gallura offre occasioni per tutti i gusti.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

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