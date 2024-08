Incidente a due passi dalla spiaggia di Olbia, soccorsa una donna

L’incidente vicino alla spiaggia di Olbia.

Momenti di panico pomeriggio a Olbia in via delle Maree, nella zona conosciuta come “Lo Squalo“, dove una donna alla guida di un’auto ha causato un incidente che ha coinvolto diversi veicoli parcheggiati lungo la strada. L’auto, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha colpito e danneggiato diverse auto prima di essere fermata da alcuni passanti.

Secondo le testimonianze, la donna alla guida del veicolo sembrava in difficoltà e i ragazzi che si sono avvicinati per prevenire ulteriori danni. Sono riusciti a togliere la chiave dal cruscotto e a mettere il freno a mano, evitando conseguenze peggiori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. Le prime ipotesi indicano che il malore della donna potrebbe essere stato alla base dell’incidente. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause esatte dell’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui