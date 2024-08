Marta Maggetti dalla Sardegna al tetto delle Olimpiadi 2024.

Marta Maggetti ha portato l’oro delle Olimpiadi 2024 del Windsurf IQFoil in Sardegna. La cagliaritana ha infatti sbaragliato la concorrenza, controllando le più temibili avversarie a distanza, con una mossa tattica che è un vero e proprio capolavoro. Colto l’errore della fortissima avversaria Emma Wilson, Marta, in quel momento in terza posizione, ha sfruttato al massimo la direzione del vento con una traiettoria diversa, passando dalla terza alla prima posizione. Dal quel momento solo controllo, prima del trionfo.

La specialità è all’esordio alle Olimpiadi. La tavola che sfreccia sospesa sull’acqua, che sfiora soltanto con la hydrofoil, ha consentito alla Cagliaritana di bissare il successo nel mondiale 2022, che aveva vinto sempre in Francia, a Brest. Si tratta della sesta medaglia d’oro per l’Italia.

