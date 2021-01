L’incidente sulla 131 Dcn a Siniscola.

Una persona è morta sul colpo, altre due sono rimaste ferite. È il bilancio di un grave incidente accaduto, questa sera, poco prima delle 19, sulla strada statale 131 Dcn poco prima di Siniscola.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Un occupante dei veicoli è morto sul colpo, mentre altre due persone sono ferite, ma non in pericolo di vita.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Siniscola, la polizia stradale ed il personale sanitario del 118. Non sono ancora note le generalità delle persone coinvolte ne la dinamica del sinistro.

(Visited 2.790 times, 2.790 visits today)