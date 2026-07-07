Incidente sulla strada che da Olbia porta a Palau, cosa è successo

L’incidente sulla strada provinciale di Olbia.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale di Olbia, intervenuti sulla strada provinciale 4M in direzione Palau a seguito di uno scontro tra due auto.

Lo scontro, di tipo laterale, si è verificato a causa della mancata osservanza delle norme sulla precedenza da parte di uno dei mezzi coinvolti. All’arrivo delle Forze dell’Ordine sul luogo dell’evento, gli stessi automobilisti hanno provveduto a rimuovere i mezzi dalla carreggiata per non intralciare il flusso stradale. L’impatto tra le due auto non ha causato lesioni alle persone a bordo, risolvendosi unicamente con danni materiali alle auto.

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