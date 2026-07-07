L’autopsia sulla morte di Giorgio Menna.

L’autopsia sul corpo di Giorgio Menna è stata disposta dalla Procura di Tempio e verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni per chiarire la dinamica del drammatico evento. L’esame medico-legale si rende necessario per stabilire l’esatta causa del decesso del 38enne e per verificare se l’uomo sia stato colto da un improvviso malore prima dello sprigionarsi delle fiamme o se sia deceduto a causa dell’inalazione dei fumi che hanno invaso l’alloggio mentre si trovava a letto.

La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 14, all’interno di un’abitazione situata in via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato al piano terra della struttura, dove risiedeva la vittima, a causa di un guasto elettrico riconducibile a un elettrodomestico, presumibilmente un ventilatore difettoso. I genitori dell’operaio occupano invece il piano superiore dello stesso stabile. Dal divampare del fuoco sono riusciti a mettersi in salvo i due figli minorenni dell’uomo, rispettivamente di sei e dieci anni, i quali hanno abbandonato tempestivamente i locali prima di essere raggiunti dalle fiamme.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui