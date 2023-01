Incidente stradale a Olbia.

Incidente stradale a Olbia, dove nel primo pomeriggio e secondo cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate nella strada provinciale 73.

Dallo scontro sono rimaste coinvolte due persone, che sono state trasportate in ospedale dal personale del 118, dal personale del 118, giunto sul posto per soccorrere i due feriti, che, fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

