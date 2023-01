La classifica che snobba un po’ la Gallura.

Molti ricchi sognano una casa in Gallura, soprattutto in Costa Smeralda. Sorprende però che investire nel territorio per costruire la propria abitazione non è tra i primi desideri dei nababbi. Tuttavia, secondo una classifica elaborata da LuxuryEstate, in top11 compaiono ben 3 località galluresi dove i milionari vorrebbero investire per costruire un’ulteriore abitazione.

La Gallura è ”snobbata” da Milano (al primo posto con 9,1% delle preferenze), seguita da Roma (con 8,7%), mentre al terzo posto c’è Venezia (2,5%). Porto Cervo occupa soltanto il sesto posto, con 1,7% delle preferenze e precede Forte dei Marmi. A precedere il borgo gallurese c’è però Ostuni (al quinto posto), che conferma ancora la preferenza per la Puglia rispetto alla Sardegna, come emerge in altri report sulle tendenze turistiche.

Soltanto al nono posto compare Arzachena, escluso il borgo di Porto Cervo, che comprende tutte quelle località che si trovano fuori dal villaggio. Il comune di Arzachena è preferito dall’1,2% dei ricchi, più di Capri (al decimo posto). All’11esimo posto a sorpresa c’è Olbia, che comprende non solo Porto Rotondo, che non compare in classifica. La città è considerata un’idea di investimento per 1,1% dei ricchi. Il portale immobiliare, leader nel settore del lusso, ha valutato le preferenze dei paperoni europei, suddividendoli anche in base alla loro nazionalità.

Chi ama le località galluresi.

Sono i paperoni tedeschi a scommettere maggiormente per Olbia e Porto Cervo per costruire la loro villa dei sogni. Per la prima città sono il 35,7% del campione, mentre per la seconda il 31,9%. Ai tedeschi piace anche Arzachena con le altre sue località. Sono il 45,8% e non stupisce dal momento che in Gallura è visitata soprattutto da tedeschi. L’altra nazionalità che vorrebbe una villa in Gallura è quella austriaca. Vogliono soprattutto una casa ad Arzachena, con il 45,6% delle risposte.

