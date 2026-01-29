Olbia, auto esce da un parcheggio e urta un altro veicolo: un ferito

Incidente stradale alla periferia di Olbia.

Questo pomeriggio, in via Fogazzaro, alla periferia di Olbia, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto ha urtato un’altra macchina, causando il ferimento di una persona, che è stata portata al pronto soccorso.

Stando alla prima ricostruzione, l’auto è uscita dal parcheggio in retromarcia colpendo la seconda in transito, in una via nella periferia della città. Sul posto è arrivata la polizia locale di Olbia. Al ferito è stato assegnato un codice giallo.

