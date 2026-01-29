Era il re della movida anni settanta, Olbia dice addio a Julio Murrighile

Addio a Julio Murrighile.

Si è spento all’età di 80 anni Mario Murrighile, conosciuto come Julio. L’imprenditore, molto conosciuto in Gallura, per lo storico castello di Dracula a Enas. Tutto ebbe inizio il 14 luglio 1974, quando con un’intuizione trasformò completamente la vita notturna gallurese. Non una semplice discoteca, ma un’opera architettonica e visionaria che fondeva natura e stravaganza.

Il locale era meta anche di turisti stranieri, alcuni dei quali lo soprannominarono Julio per la somiglianza a Julio Iglesias. Il locale per un periodo si chiamò infatti “Chateau de Julio” e poi il “Dracula’s Castle”. Gli olbiesi degli anni settanta e ottanta non dimenticano l’imprenditore. La bellissima location fu venduta all’inizio degli anni 2000. Olbia oggi saluta l’uomo che sapeva parlare alle rocce e che sognò un castello in una grotta. Lascia una moglie e tre figli. I funerali del signor Murrighile si terranno venerdì 30, gennaio alle ore 15:30, nella chiesa di San Pietro, a Enas.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui