Avis Olbia si prende cura dei suoi donatori, due progetti per la salute

Avis Olbia con Asl Gallura e il Centro Ventura lanciano due progetti.

Avis Olbia ha lanciato due progetti per i donatori del sangue iscritti all’associazione. Da lunedì 2 febbraio potranno, infatti, sottoporsi a vari esami e visite, sia gratuiti che a prezzo agevolato. L’iniziativa resa possibile anche grazie all’Asl Gallura e il centro odontoiatrico Ventura. Per le donatrici ci sarà la possibilità di fare esami gratuiti per la MOC (densiometria ossea), su indicazione del medico trasfusionale. Le visite si terranno presso ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

In più i donatori iscritti all’Avis Olbia potranno usufruire di una visita odontoiatrica e igiene orale al costo di 45 euro, con uno spazzolino elettrico in omaggio. ”Un impegno concreto per il benessere individuale e collettivo, che rafforza il legame tra sanità, territorio e solidarietà – dichiara il presidente dell’Avis Olbia, Gavino Murrighile -. Ringraziamo la ASL Gallura, ed in particolare il dottor Vincenzo Bifulco, primario di radiologia e il dottor Marco Cocco, primario del Centro Trasfusionale, per la disponibilità offerta, oltre al management Asl Gallura”.

”Ringraziamo il centro odontoiatrico Ventura, ed in particolare il dottor Francesco Ventura per la sensibilità e la generosità messa in campo in questa iniziativa straordinaria, che si inquadra in una visione aziendale attenta ai valori etici, alla prevenzione, alla solidarietà e all’attenzione per la comunità nella quale professionalmente si opera” conclude.

