Scontro con un camioncino dei rifiuti, un ferito a Olbia

Incidente stradale a Olbia.

Questo pomeriggio, a Olbia, si è verificato un brutto incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto e un camioncino della nettezza urbana si sono scontrati causando il ferimento di una persona, che è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti.

Pare che la causa del sinistro sia legata a una mancata precedenza in un incrocio, scatenando lo scontro fronto-laterale tra i due veicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia per accertamenti sul luogo dell’incidente. Il conducente del veicolo è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II in codice giallo.

