Genova-Sardegna: al via i nuovi voli Aeroitalia per Olbia e Alghero

Voli da Olbia e Alghero per Genova per la stagione estiva.

La Sardegna più vicina a Genova con due nuovi voli per l’estate 2026. Olbia e Alghero sono le nuove protagoniste della stagione estiva di Aeroitalia presso l’Aeroporto di Genova. A partire dal 4 giugno prenderà il via il collegamento con Olbia, operativo il giovedì e la domenica. Dal 5 giugno seguirà la rotta per Alghero con frequenze ogni lunedì e venerdì. Novità pensate per potenziare il turismo tra Liguria e Sardegna e, più in generale, tra il nord Italia e l’Isola.

Oltre ai voli stagionali per la Sardegna, la compagnia ha già consolidato dal 2 febbraio scorso il collegamento strategico Genova-Roma Fiumicino, che garantisce una doppia frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì con partenze al mattino e alla sera, mantenendo la connettività anche nel fine settimana con un volo il sabato mattina e uno la domenica sera.

Durante la conferenza stampa di presentazione, i vertici di Aeroitalia e dell’Aeroporto di Genova hanno sottolineato come l’apertura della base e il potenziamento dei voli rappresentino un passo fondamentale per la crescita del territorio. L’iniziativa mira a soddisfare sia le esigenze del traffico business verso la Capitale, sia la domanda leisure verso le mete sarde. Il progetto, sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’ENAC, punta a valorizzare lo scalo ligure come porta d’accesso strategica, stimolando l’occupazione locale, i flussi commerciali e l’attrattività complessiva della regione in un contesto di forte ripresa del settore aereo nazionale.

