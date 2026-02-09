Addio a Django Fumera, lo storico portuale di Olbia

Olbia dice addio a Django Fumera.

Lutto a Olbia per la scomparsa di Peppino Eretta. L’uomo, conosciuto con il soprannome di Django Fumera, era molto conosciuto in città. Scomparso all’età di 76 anni, era ex socio della Compagnia Portuale F. Corridoni, a Olbia. Per anni Eretta ha lavorato al porto di Olbia e alla pesa pubblica dell’Isola Bianca.

Ricordato come un uomo molto gentile e olbiese di altri tempi, il signor Peppino, amava anche la musica ed è stato un musicista di batteria, oltre ad aver coltivato anche una passione per i motori. Il 15 aprile prossimo il pensionato avrebbe compiuto 77 anni. Il lutto ha lasciato un grande dolore in città, sopratutto in quelle generazioni che hanno trascorso la gioventù con Eretta. I funerali di Peppino, noto come Django, si terranno domani, martedì 10 febbraio, alle ore 10:30, nella chiesa della Sacra Famiglia di Olbia, partendo dalla casa funeraria Pax Braccu.

