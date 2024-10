Scontro frontale nella zona industriale di Olbia: due feriti

Incidente stradale a Olbia.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, nella zona industriale di Olbia, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di due persone.

Le vittime del sinistro sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, che le hanno trasportate all’ospedale di Olbia per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e la polizia locale di Olbia, impegnata a ricostruire la dinamica del sinistro. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’intera area, garantendo che non ci fossero ulteriori rischi per il traffico o per i passanti.

