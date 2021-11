L’incidente questo pomeriggio a Tempio Pausania.

Incidente questo pomeriggio a Tempio Pausania intorno alle 15 e 30. Per cause ancora in corso di accertamento tre auto si sono scontrate in via Stadio Nuovo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato i due feriti all’ospedale di Tempio in codice giallo. Presenti anche i Vigili del fuoco che hanno collaborato col personale medico mettendo in sicurezza le auto e bonificato l’area. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi volti ad accertare le cause dell’incidente.